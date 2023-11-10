Голицына (Строганова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Строганова) Анна Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.02.1739

Дата смерти

22.04.1816

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.09.1757

Муж: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1758

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1759

Сын: Голицын Михаил -старший Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.1763

Дочь: Голицына Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1764

Дочь: Голицына Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.02.1766

Сын: Голицын Михаил -младший Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1769

Дочь: Прозоровская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1774

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Голицына Елена Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1816
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1868

Дочь: Ермолова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1872

Сын: Голицын Александр Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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