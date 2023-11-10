Голицына (Строганова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1739
Дата смерти22.04.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Сын: Голицын Михаил -старший Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Дочь: Голицына Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Дочь: Голицына Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Сын: Голицын Михаил -младший Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Дочь: Прозоровская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Дочь: Голицына Елена Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Дочь: Ермолова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович
Сын: Голицын Александр Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Михайлович