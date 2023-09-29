Голицын Александр Михайлович
мужской, родился 08.09.1872, Москва, город федерального значения Москва
умер 31.07.1921, Париж
ОтецГолицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
МатьГолицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
Супруги
Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна25.11.1779 г.р.
Дети
Голицын Михаил Александрович25.05.1804 г.р.
Голицын Фёдор Александрович16.08.1805 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Бракосочетание
12.11.1802
Рождение ребёнка
25.05.1804
Сын: Голицын Михаил Александрович
Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.08.1805
Сын: Голицын Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.08.1806
Дочь: Голицына Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна
Рождение
08.09.1872
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.07.1921