Голицын Александр Михайлович 08.09.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Александр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1872, Москва, город федерального значения Москва

умер 31.07.1921, Париж

Отец
Голицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
Мать
Голицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
Супруги
Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна25.11.1779 г.р.
Дети
Голицын Михаил Александрович25.05.1804 г.р.
Голицын Фёдор Александрович16.08.1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1802

Жена: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.05.1804

Сын: Голицын Михаил Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.08.1805

Сын: Голицын Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.08.1806

Дочь: Голицына Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Голицына (Шаховская) Наталья Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение
08.09.1872

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына (Строганова) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
31.07.1921

Похоронен на кладбище Пер-Лашез, Париж

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