Ермолова (Голицына) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.09.1868
Дата смерти16.08.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ермолов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1794
Сын: Ермолов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ермолов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович
Смерть
16.08.1833
Рождение
02.09.1868