Ермолова (Голицына) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Голицына) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.09.1868

Дата смерти

16.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1790

Муж: Ермолов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ермолов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.02.1794

Сын: Ермолов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ермолов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ермолов Александр Петрович

Смерть
16.08.1833
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
02.09.1868

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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