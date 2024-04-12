Ермолов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолов Александр Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1754

Дата смерти

24.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1790

Жена: Ермолова Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ермолов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1794

Сын: Ермолов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ермолов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна

Смерть
24.03.1835
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