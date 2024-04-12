Ермолов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти24.03.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ермолов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1794
Сын: Ермолов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ермолов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ермолова Елизавета Михайловна
Смерть
24.03.1835