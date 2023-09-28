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Ермолов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1794

Отец: Ермолов Александр Петрович

Мать: Ермолова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Де Боден Елена Михайловна

Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Де Шампо Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта

Рождение ребёнка
15.08.1835

Сын: Ермолов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта

Смерть
1850
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