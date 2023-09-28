Ермолов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1794
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Де Боден Елена Михайловна
Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Де Шампо Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта
Рождение ребёнка
15.08.1835
Сын: Ермолов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850