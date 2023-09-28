Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

12.02.1853

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Де Боден Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Де Шампо Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1835

Сын: Ермолов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Михаил Александрович

Смерть
12.02.1853
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