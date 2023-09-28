Де-Лассаль Жозефина-Шарлотта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти12.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Де Боден Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Де Шампо Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1835
Сын: Ермолов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Ермолов Михаил Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1853