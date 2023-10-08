Голицын Михаил -старший Михайлович 16.08.1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Михаил -старший Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.08.1759, Москва, город федерального значения Москва

умер 21.10.1815, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
Мать
Голицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1759

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына (Строганова) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
21.10.1815
Москва, город федерального значения Москва

Похоронен в Донском монастыре, Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.