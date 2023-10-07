Голицын Дмитрий Михайлович 25.08.1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Дмитрий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.08.1758, Москва, город федерального значения Москва

умер 25.12.1782, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
Мать
Голицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1758

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына (Строганова) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
25.12.1782
Москва, город федерального значения Москва

Умер от укуса собаки. Похоронен в Донском монастыре.

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