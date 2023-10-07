Голицын Дмитрий Михайлович
мужской, родился 25.08.1758, Москва, город федерального значения Москва
умер 25.12.1782, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
МатьГолицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1758
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.12.1782
Москва, город федерального значения Москва