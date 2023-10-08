Голицына Анастасия Михайловна 14.08.1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына Анастасия Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.08.1764, Москва, город федерального значения Москва

умерла 10.11.1854, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
Мать
Голицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1764

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына (Строганова) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
10.11.1854
Москва, город федерального значения Москва

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