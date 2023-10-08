Голицына Анастасия Михайловна
женский, родилась 14.08.1764, Москва, город федерального значения Москва
умерла 10.11.1854, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Михаил Михайлович18.07.1731 г.р.
МатьГолицына (Строганова) Анна Александровна07.02.1739 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1764
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.1854
Москва, город федерального значения Москва