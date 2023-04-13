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Шелудченко Иван Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шелудченко Савва Николаевич

Мать: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Бракосочетание
12.01.1841

Жена: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
04.01.1844

Дочь: Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шелудченко Нестор Иванович

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шелудченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шелудченко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
21.02.1856

Сын: Шелудченко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евстафьева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сляднева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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