Шелудченко Иван Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
12.01.1841
Рождение ребёнка
04.01.1844
Дочь: Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шелудченко Нестор Иванович
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шелудченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шелудченко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
21.02.1856
Сын: Шелудченко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евстафьева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
28.06.1862
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сляднева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Шелудченко Дарья Каллиниковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно