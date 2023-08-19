Шелудченко Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
16.01.1870
Рождение ребёнка
24.05.1871
Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шелудченко Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1877
Дочь: Кидалова Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Шелудченко Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Шелудченко Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.07.1884
Сын: Шелудченко Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.09.1886
Сын: Шелудченко Нестор Дмитриевич
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1889
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно