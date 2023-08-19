Шелудченко Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелудченко Дмитрий Иванович

Шелудченко Дмитрий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шелудченко Иван Саввич

Мать: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Бракосочетание
16.01.1870

Жена: Шелудченко Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
24.05.1871

Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шелудченко Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1877

Дочь: Кидалова Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Шелудченко Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Шелудченко Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.07.1884

Сын: Шелудченко Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
24.09.1886

Сын: Шелудченко Нестор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1889

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно