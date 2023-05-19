Кидалова (Шелудченко) Ефимия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877
Бракосочетание
10.01.1899
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Гусева Юлиана Никаноровна
Отец ребёнка: Кидалов Никанор Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1916
Сын: Кидалов Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Кидалов Никанор Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно