Кидалова (Шелудченко) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Шелудченко) Ефимия Дмитриевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877

Отец: Шелудченко Дмитрий Иванович

Мать: Шелудченко Агриппина Григорьевна

Бракосочетание
10.01.1899

Муж: Кидалов Никанор Федорович

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Гусева Юлиана Никаноровна

Отец ребёнка: Кидалов Никанор Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1916

Сын: Кидалов Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Кидалов Никанор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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