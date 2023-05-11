Шелудченко (Малова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти02.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1870
Рождение ребёнка
24.05.1871
Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Шелудченко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шелудченко Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Шелудченко Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1873
Причина смерти: лихорадка