Шелудченко (Малова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко (Малова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

02.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1870

Муж: Шелудченко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1871

Сын: Шелудченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шелудченко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шелудченко Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Шелудченко Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1873
Причина смерти: лихорадка
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