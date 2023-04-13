Шелудченко (Куликова) Дарья Каллиниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко (Куликова) Дарья Каллиниковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1841

Муж: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
04.01.1844

Дочь: Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шелудченко Нестор Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шелудченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шелудченко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
21.02.1856

Сын: Шелудченко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евстафьева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сляднева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Саввич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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