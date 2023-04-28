Шелудченко Нестор Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти19.11.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
04.07.1866
Дочь: Щедрина Ольга Несторовна
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
21.12.1868
Сын: Шелудченко Петр Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
01.08.1870
Дочь: Прасковья Несторовна
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шелудченко Матвей Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
26.03.1875
Сын: Шелудченко Гавриил Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
27.10.1877
Сын: Шелудченко Максим Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
28.03.1880
Сын: Шелудченко Илларион Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Рождение ребёнка
21.08.1882
Сын: Шелудченко Александр Несторович
Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1885