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Шелудченко Нестор Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шелудченко Иван Саввич

Мать: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Рождение ребёнка
04.07.1866

Дочь: Щедрина Ольга Несторовна

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
21.12.1868

Сын: Шелудченко Петр Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
01.08.1870

Дочь: Прасковья Несторовна

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шелудченко Матвей Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
26.03.1875

Сын: Шелудченко Гавриил Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Шелудченко Максим Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
28.03.1880

Сын: Шелудченко Илларион Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Рождение ребёнка
21.08.1882

Сын: Шелудченко Александр Несторович

Мать ребёнка: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудченко Феодора Арсентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1885
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