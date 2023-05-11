Сляднева (Шелудченко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева (Шелудченко) Дарья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Шелудченко Иван Саввич

Мать: Шелудченко Дарья Каллиниковна

Бракосочетание
12.10.1886

Муж: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Сляднев Семен Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Михайлова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Мандрыкина Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Баранова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Сляднев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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