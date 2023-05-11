Сляднева (Шелудченко) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
12.10.1886
Рождение ребёнка
01.09.1889
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Михайлова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Мандрыкина Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Баранова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
18.04.1898
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно