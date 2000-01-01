город Приморск — Familio

Приморск

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Города
13НОГАЙСК. Заштатный (Бердянского уезда).При р. Обиточной.1781392, от уездн. 3958513211336Армяно-григорианская церковь. Православный молитвенный дом. Почтовая станция. Еженедельные базары. Ярмарок 2. Заводов: маслобойных 3, кирпичных 2.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9537Приморськмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н ПриморськийПриморська міська об'єднана територіальна громада

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