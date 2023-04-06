Шелудченко Савва Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко Савва Николаевич

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

1892

Дата смерти

16.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шелудченко Иван Саввич

Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.01.1829

Сын: Шелудченко Сильвестр Саввич

Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Саввична

Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1862
Рождение
1892

Отец: Шелудченко Николай

Мать: не указана

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