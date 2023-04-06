Шелудченко Савва Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти16.05.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.01.1829
Сын: Шелудченко Сильвестр Саввич
Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Саввична
Мать ребёнка: Шелудченко Варвара Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1862
Рождение
1892
Отец: Шелудченко Николай
Мать: не указана