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Шелудченко Сильвестр Саввич

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

02.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829

Отец: Шелудченко Савва Николаевич

Мать: Шелудченко Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Елена Сильвестровна

Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1855

Сын: Шелудченко Ерофей Сильвестрович

Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1862

Дочь: Евдокия Сильвестровна

Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1863

Дочь: Надежда Сильвестровна

Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1870

Дочь: Стефанида Сильвестровна

Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудченко Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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