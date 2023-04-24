Шелудченко Сильвестр Саввич
Место рождения
Дата рождения02.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Елена Сильвестровна
Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1855
Сын: Шелудченко Ерофей Сильвестрович
Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1862
Дочь: Евдокия Сильвестровна
Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1863
Дочь: Надежда Сильвестровна
Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1870
Дочь: Стефанида Сильвестровна
Мать ребёнка: Шелудченко Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно