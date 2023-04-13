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Шелудченко Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Елена Сильвестровна

Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич

Рождение ребёнка
?.09.1855

Сын: Шелудченко Ерофей Сильвестрович

Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич

Рождение ребёнка
16.02.1862

Дочь: Евдокия Сильвестровна

Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич

Рождение ребёнка
28.07.1863

Дочь: Надежда Сильвестровна

Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич

Рождение ребёнка
12.11.1870

Дочь: Стефанида Сильвестровна

Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудченко Сильвестр Саввич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно