Шелудченко Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Елена Сильвестровна
Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич
Рождение ребёнка
?.09.1855
Сын: Шелудченко Ерофей Сильвестрович
Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич
Рождение ребёнка
16.02.1862
Дочь: Евдокия Сильвестровна
Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич
Рождение ребёнка
28.07.1863
Дочь: Надежда Сильвестровна
Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич
Рождение ребёнка
12.11.1870
Дочь: Стефанида Сильвестровна
Отец ребёнка: Шелудченко Сильвестр Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно