Миронов Сафрон Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Мирон Герасимов
Мать: Марфа Кононова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Сафронов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
Между 1807 и 1816
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Филипп Сафронов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Миронов Иван мл.
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Сафронова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1842