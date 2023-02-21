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Миронов Сафрон Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Мирон Герасимов

Мать: Марфа Кононова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Сафронов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Миронов Исай Сафронов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Бракосочетание
Между 1807 и 1816

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1807

Сын: Филипп Сафронов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Миронов Иван мл.

Мать ребёнка: Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Сафронова

Мать ребёнка: Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Миронов Борис Сафронов

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1842
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