Агафья Сафронова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Миронов Сафрон Миронов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
22.09.1833
Муж: Григорий Сафонов
ПЖ: той же деревни Сергей Фаддеев и Федор Васильев. Поневест: крестьянин Михаила Любимовича Похвиснева Иван Сергеев? и д. Озерок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафонов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафонов
Рождение ребёнка
26.09.1840
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафонов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Сафонов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сафонов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Сафонов
Смерть
Неизвестно