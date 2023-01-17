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Агафья Сафронова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Миронов Сафрон Миронов

Мать: Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.09.1833

Муж: Григорий Сафонов

ПЖ: той же деревни Сергей Фаддеев и Федор Васильев. Поневест: крестьянин Михаила Любимовича Похвиснева Иван Сергеев? и д. Озерок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафонов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1840

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Сафонов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сафонов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Сафонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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