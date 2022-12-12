Николай Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Григорий Сафонов
Мать: Агафья Сафронова
Бракосочетание
10.05.1861
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1862
Дочь: Наталья Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
28.11.1864
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно