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Николай Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Григорий Сафонов

Мать: Агафья Сафронова

Бракосочетание
10.05.1861

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
01.08.1862

Дочь: Наталья Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Сафронов Даниил Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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