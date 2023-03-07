Григорий Сафонов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сафон Семенов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
26.10.1819
Жена: Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Кондратьева
Бракосочетание
22.09.1833
Жена: Агафья Сафронова
ПЖ: той же деревни Сергей Фаддеев и Федор Васильев. Поневест: крестьянин Михаила Любимовича Похвиснева Иван Сергеев? и д. Озерок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Сафронова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Сафронова
Рождение ребёнка
26.09.1840
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Сафронова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Сафронова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сафонов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Сафронова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Терентий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно