Григорий Сафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Сафонов

Григорий Сафонов

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сафон Семенов

Мать: Мария Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1819

Жена: Евдокия Кондратьева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Кондратьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.09.1833

Жена: Агафья Сафронова

ПЖ: той же деревни Сергей Фаддеев и Федор Васильев. Поневест: крестьянин Михаила Любимовича Похвиснева Иван Сергеев? и д. Озерок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Сафронова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Сафронова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1840

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Сафронова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Сафронова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сафонов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Сафронова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Терентий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close