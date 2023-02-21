Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Григорий Сафонов

Отец ребёнка: Сафон Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Сафонова

Отец ребёнка: Сафон Семенов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена Сафонова

Отец ребёнка: Сафон Семенов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина? Сафонова

Отец ребёнка: Сафон Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафон Семенов

Смерть
Неизвестно
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