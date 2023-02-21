Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Григорий Сафонов
Отец ребёнка: Сафон Семенов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Сафонова
Отец ребёнка: Сафон Семенов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена Сафонова
Отец ребёнка: Сафон Семенов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина? Сафонова
Отец ребёнка: Сафон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафон Семенов
Смерть
Неизвестно