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Матрена Сафонова
Матрена Сафонова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сафон Семенов
1782 г.р.
Мать
Мария Андреева
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Сафон Семенов
Мать:
Мария Андреева
Смерть
Неизвестно
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