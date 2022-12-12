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Варвара Григорьева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Григорий Сафонов

Мать: Агафья Сафронова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.05.1854

Муж: Миронов Иван Антонов

ПЖ: той же деревни крестьянин Герасим Ильин и с-ца Ивановского дворовой Козьма Васильев. Поневест: д. Кроткой Денис Трофимов и Григорий Акинфиев.
Рождение ребёнка
06.01.1856

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Рождение ребёнка
17.07.1857

Сын: Миронов Антон Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1861

Сын: Миронов Александр Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1863

Сын: Миронов Петр Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1864

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.04.1868

Сын: Миронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.07.1872

Муж: Крылов Петр Иванов

ПЖ: д. Кроткой Василий Кириллов и Иван Петров. ПН: д. Кроткой Николай Григорьев и Василий Антонов
Смерть
Неизвестно
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