Варвара Григорьева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Григорий Сафонов
Мать: Агафья Сафронова
Бракосочетание
28.05.1854
Муж: Миронов Иван Антонов
ПЖ: той же деревни крестьянин Герасим Ильин и с-ца Ивановского дворовой Козьма Васильев. Поневест: д. Кроткой Денис Трофимов и Григорий Акинфиев.
Рождение ребёнка
06.01.1856
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Рождение ребёнка
17.07.1857
Сын: Миронов Антон Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Рождение ребёнка
21.11.1861
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Рождение ребёнка
17.08.1863
Сын: Миронов Петр Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Рождение ребёнка
17.12.1864
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Рождение ребёнка
26.04.1868
Отец ребёнка: Миронов Иван Антонов
Бракосочетание
12.07.1872
Муж: Крылов Петр Иванов
ПЖ: д. Кроткой Василий Кириллов и Иван Петров. ПН: д. Кроткой Николай Григорьев и Василий Антонов
Смерть
Неизвестно