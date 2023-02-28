Миронов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1868
Отец: Миронов Иван Антонов
Мать: Варвара Григорьева
Крещение
28.04.1868
Godparents:Крестьянин сельца Алексеевка Иван Лаврентьев и д. Кроткой Евдокима Иванова Одинокова жена Екатерина Григорьева
Бракосочетание
15.10.1886
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Миронов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Устинова Анна Николаева
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Миронов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно