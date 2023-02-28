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Миронов Николай Иванович

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1868

Отец: Миронов Иван Антонов

Мать: Варвара Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
28.04.1868
Godparents:Крестьянин сельца Алексеевка Иван Лаврентьев и д. Кроткой Евдокима Иванова Одинокова жена Екатерина Григорьева
Бракосочетание
15.10.1886

Жена: Миронова Анастасия Ивановна

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Миронов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Устинова Анна Николаева

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Миронов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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