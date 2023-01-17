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Миронова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

20.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869

Отец: Иван Исаев

Мать: Матрена Агафонова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
15.10.1886

Муж: Миронов Николай Иванович

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Миронов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Устинова Анна Николаева

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Миронов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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