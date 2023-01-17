Миронова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869
Отец: Иван Исаев
Мать: Матрена Агафонова
Бракосочетание
15.10.1886
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Миронов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Устинова Анна Николаева
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Миронов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно