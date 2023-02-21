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Миронов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1887

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887

Отец: Миронов Николай Иванович

Мать: Миронова Анастасия Ивановна

Крещение
15.10.1887
Godparents:Крестьянин с. Никольского Гавриил Устинов и девица Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Миронов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Миронов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1914

Дочь: Сергеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миронов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1928

Дочь: Руднева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1933

Сын: Миронов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия Петровна

Смерть
1939
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