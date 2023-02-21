Миронов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1887
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887
Крещение
15.10.1887
Godparents:Крестьянин с. Никольского Гавриил Устинов и девица Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Миронов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1912
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1914
Дочь: Сергеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1928
Дочь: Руднева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1933
Сын: Миронов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939