Миронов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933
Рождение ребёнка
30.04.1956
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно