Миронов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933

Отец: Миронов Михаил Николаевич

Мать: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1956

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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