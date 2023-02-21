Миронова (Евсеева (?)) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти09.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Миронов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1912
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.11.1914
Дочь: Сергеева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1928
Дочь: Руднева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1933
Сын: Миронов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич
Смерть
09.07.1963