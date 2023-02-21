Миронова (Евсеева (?)) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Евсеева (?)) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

09.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Миронов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Миронов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1914

Дочь: Сергеева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миронов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.1928

Дочь: Руднева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.1933

Сын: Миронов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич

Смерть
09.07.1963
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