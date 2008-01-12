Сергеева (Миронова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1914
Дата смерти12.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1914
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.2008