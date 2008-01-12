Сергеева (Миронова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Миронова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1914

Дата смерти

12.01.2008

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1914

Отец: Миронов Михаил Николаевич

Мать: Миронова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.01.2008
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