Матрена Агафонова
Место рождения
Дата рождения27.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1843
Отец: Агафон Ларионов
Мать: Евфимия Мануилова
Бракосочетание
01.11.1861
Муж: Иван Исаев
Рождение ребёнка
18.05.1867
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Исаев
Рождение ребёнка
20.10.1869
Дочь: Миронова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаев
Смерть
Неизвестно