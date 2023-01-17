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Матрена Агафонова

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Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

27.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1843

Отец: Агафон Ларионов

Мать: Евфимия Мануилова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1861

Муж: Иван Исаев

Рождение ребёнка
18.05.1867

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Исаев

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1869

Дочь: Миронова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаев

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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