Евфимия Мануилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвфимия Мануилова

Евфимия Мануилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Клавдия Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Ларионов

Рождение ребёнка
27.10.1843

Дочь: Матрена Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Ларионов

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федора Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Ларионов

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фотий Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Ларионов

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Максим Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Ларионов

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close