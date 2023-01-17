Евфимия Мануилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Клавдия Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Ларионов
Рождение ребёнка
27.10.1843
Дочь: Матрена Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Ларионов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федора Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Ларионов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фотий Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Ларионов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Максим Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Ларионов
Смерть
Неизвестно