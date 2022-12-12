Агафон Ларионов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ларион Гурьев
Мать: Христина Иосифова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Клавдия Агафонова
Мать ребёнка: Евфимия Мануилова
Рождение ребёнка
27.10.1843
Дочь: Матрена Агафонова
Мать ребёнка: Евфимия Мануилова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федора Агафонова
Мать ребёнка: Евфимия Мануилова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фотий Агафонов
Мать ребёнка: Евфимия Мануилова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Максим Агафонов
Мать ребёнка: Евфимия Мануилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Мануилова
Смерть
Неизвестно