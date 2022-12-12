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Агафон Ларионов

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Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ларион Гурьев

Мать: Христина Иосифова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Клавдия Агафонова

Мать ребёнка: Евфимия Мануилова

Рождение ребёнка
27.10.1843

Дочь: Матрена Агафонова

Мать ребёнка: Евфимия Мануилова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федора Агафонова

Мать ребёнка: Евфимия Мануилова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фотий Агафонов

Мать ребёнка: Евфимия Мануилова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Максим Агафонов

Мать ребёнка: Евфимия Мануилова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Мануилова

Смерть
Неизвестно
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