Христина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Агафон Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Гурьев

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрей Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Гурьев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Гурьев

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Филипп Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Гурьев

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Гурьев

Смерть
Неизвестно
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