Иван Ларионов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ларион Гурьев
Мать: Христина Иосифова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно