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Иван Ларионов

Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ларион Гурьев

Мать: Христина Иосифова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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