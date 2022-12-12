Ларион Гурьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Агафон Ларионов
Мать ребёнка: Христина Иосифова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрей Ларионов
Мать ребёнка: Христина Иосифова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Ларионов
Мать ребёнка: Христина Иосифова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филипп Ларионов
Мать ребёнка: Христина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Иосифова
Смерть
Неизвестно