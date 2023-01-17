Евдокия Михайлова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Михаил Афанасьев
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
10.05.1861
Муж: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1862
Дочь: Наталья Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
28.11.1864
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно