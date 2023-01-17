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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Михаил Афанасьев

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
10.05.1861

Муж: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
01.08.1862

Дочь: Наталья Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Сафронов Даниил Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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