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Михаил Афанасьев

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Смерть
Неизвестно
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