Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.02.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1807 и 1816

Муж: Миронов Сафрон Миронов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Миронов Иван мл.

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Сафронова

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Миронов Борис Сафронов

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Смерть
06.02.1847
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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