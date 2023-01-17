Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти06.02.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1807 и 1816
Рождение ребёнка
1814
Сын: Миронов Иван мл.
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Сафронова
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Смерть
06.02.1847