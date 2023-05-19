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Миронов Иван мл.

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Миронов Сафрон Миронов

Мать: Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Иванова Агафья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Иванова Агафья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1854

Жена: Людмила Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агафья

Смерть
Неизвестно
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