Миронов Иван мл.
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Миронов Сафрон Миронов
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Иванова Агафья
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Иванова Агафья
Бракосочетание
10.05.1854
Жена: Людмила Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Агафья
Смерть
Неизвестно