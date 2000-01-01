Людмила Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.03.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.
1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Емельянова Дарья

Отец ребёнка: Кривов Потап Михеев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кривов Борис Потапов

Отец ребёнка: Кривов Потап Михеев

Бракосочетание
10.05.1854

Муж: Миронов Иван мл.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Потап Михеев

Смерть
07.03.1868
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