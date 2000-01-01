Людмила Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти07.03.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Емельянова Дарья
Отец ребёнка: Кривов Потап Михеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кривов Борис Потапов
Отец ребёнка: Кривов Потап Михеев
Бракосочетание
10.05.1854
Муж: Миронов Иван мл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривов Потап Михеев
Смерть
07.03.1868