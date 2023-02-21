Кривов Борис Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Борис Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кривов Потап Михеев

Мать: Людмила Игнатова

Смерть
1851
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