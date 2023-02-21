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Кривов Борис Потапов
Кривов Борис Потапов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Кривов Потап Михеев
1815 г.р.
Мать
Людмила Игнатова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Кривов Потап Михеев
Мать:
Людмила Игнатова
Смерть
1851
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