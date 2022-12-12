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Филипп Сафронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

07.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Миронов Сафрон Миронов

Мать: Анна Федорова

Бракосочетание
09.11.1823

Жена: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сафронов Павел Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Миронов Семен Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1840

Дочь: Акулина Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Прасковья Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Миронов Моисей Филиппов

Мать ребёнка: Арина Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Исаева

Смерть
07.12.1887
Причина смерти: От удушья
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