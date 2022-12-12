Филипп Сафронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти07.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Миронов Сафрон Миронов
Мать: Анна Федорова
Бракосочетание
09.11.1823
Жена: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
07.06.1840
Дочь: Акулина Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Прасковья Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Арина Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Исаева
Смерть
07.12.1887
Причина смерти: От удушья