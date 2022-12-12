Татьяна Ефимова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1811
Дата смерти15.04.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
09.11.1823
Муж: Филипп Сафронов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Филипп Сафронов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Сафронов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Филипп Сафронов
Рождение ребёнка
07.06.1840
Дочь: Акулина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Сафронов
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Прасковья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Сафронов
Смерть
15.04.1847
Причина смерти: Во время родов