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Татьяна Ефимова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.04.1847

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
09.11.1823

Муж: Филипп Сафронов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сафронов Павел Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Сафронов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Миронов Семен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1840

Дочь: Акулина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Прасковья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.04.1847
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Во время родов
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