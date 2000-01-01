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(Миронова) Евдокия Филиппова
(Миронова) Евдокия Филиппова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп Сафронов
1807 г.р.
Мать
Татьяна Ефимова
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Филипп Сафронов
Мать:
Татьяна Ефимова
Смерть
Неизвестно
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