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Миронов Моисей Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1849

Отец: Филипп Сафронов

Мать: Арина Исаева

Смерть
1851