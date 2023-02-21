Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Сафронов

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Миронов Исай Сафронов

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Филипп Сафронов

Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов

Смерть
Неизвестно
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