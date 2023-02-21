Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Сафронов
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Филипп Сафронов
Отец ребёнка: Миронов Сафрон Миронов
Смерть
Неизвестно